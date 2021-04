Okami celebra su 15 aniversario con nuevo arte del juego

Por allá del 2006, Capcom publicó un juego con un increíble estilo visual que inmediatamente capturó la atención de los fans. Estamos hablando por supuesto de Okami, título que el día de hoy celebra su 15 aniversario con una nueva y genial ilustración.

Vía Twitter, la cuenta oficial del juego publicó el siguiente mensaje:

On this day, 15 years ago, Okami revitalized the world with its beautiful art style and unforgettable journey! ☀️

As a token of our appreciation for your support all these years, please enjoy this new ukiyo-e art piece! 🐺🖌 pic.twitter.com/oi1Ib2MHM4

— Okami (@OkamiOfficial) April 20, 2021