Por ahora no hay planes de habilitar mods en Halo: MCC para consolas, afirma 343 Industries

Desde hace tiempo, los jugadores de Halo: The Master Chief Collection han estado solicitando que 343 Industries habilité el uso de mods en consola, similar a lo que Bethesda hizo con Skyrim y Fallout 4 en Xbox. Desafortunadamente, sus desarrolladores parecen no estar interesados en hacer esto, al menos por ahora.

En una reciente publicación del blog Halo Waypoint, 343i confirmó que “actualmente no hay planes de habilitar los mods en Halo: MCC para consolas Xbox”.

“Por el momento, no hay planes de habilitar los mods en consolas. Nuestra meta para este año es desarrollar y lanzar una increíble experiencia de modding en PC antes de empezar a evaluar si debemos llevar la experiencia en consolas. Hemos visto que el tema se ha calentado demasiado en redes y queremos establecer las expectativas a como deben ser, y por ahora, no hay un plan oficial de hacerlo. Esto podría cambiar en un futuro, pero no forma parte de nuestros planes a corto plazo.”