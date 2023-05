Ofertas de videojuegos en Hot Sale 2023

The Last of Us Parte 1- PlayStation 5 – Standard Edition – $1036 MXN

Para quienes recién se suman al mundo de PlayStation, es obvio que la franquicia que los atrapará es The Last of Us. En este caso se trata del remaster del primer título que salió hace ya 10 años.

Recuerda que Hot Sale dura hasta el 6 de junio de 2023. Durante este periodo te seguiremos compartiendo las ofertas más interesantes de Amazon que se crucen nuestro camino.

Vía: Amazon