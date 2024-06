Octopath Traveler 2 llega a consolas Xbox y Game Pass

El año pasado salió uno de los mejores RPG’s 2D de todos los tiempos en consolas de PlayStation, Nintendo y PC, Octopath Traveler 2, juego que ha gustado a muchas personas y que añade elementos que le hicieron falta a la primera aventura, perfeccionando así el gameplay. Sin embargo, llama bastante la atención que el primero llegó a consolas de Xbox y el segundo no, pero al parecer ese problema ya se ha corregido.

Esta tarde del 5 de junio de 2024 prácticamente de la nada se puso a la venta este juego en las tiendas digitales de las consolas de Microsoft, por lo que los usuarios ya pueden disfrutar este JRPG que se colocó como uno de los favoritos en 2023, y será la oportunidad perfecta para quienes pasaron por la primera parte y se quedaron con ganas de más. A eso se suma el hecho de que también se suma al catálogo de Game Pass desde este momento.

Octopath Traveler II is out on Xbox and on Xbox/PC Game Pass https://t.co/zQMaKRmPgr pic.twitter.com/VAId4fk00h

— Wario64 (@Wario64) June 6, 2024