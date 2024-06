Los servicios de streaming pagarán impuestos a la TV

El CRTC señala que el dinero se utilizará para aumentar la financiación de la radiodifusión local y aborigen en la región, difundiendo noticias locales en radio y televisión, contenido en francés, contenido indígena y otros tipos de programación creada por y para las comunidades merecedoras de equidad, comunidades minoritarias de lengua oficial y canadienses de diversos orígenes. La nueva regulación está diseñada para comenzar a aplicarse en 2024-2025 para plataformas como Amazon, Apple, Disney, Google, Netflix y Paramount, y hasta servicios de música como Spotify.

Este impuesto se aplicará a todos aquellos servicios que generen al menos 25 millones de dólares al año en Canadá. Sin embargo, no se considera su implementación en plataformas de audiolibros, podcasts, servicios de videojuegos ni en sitios con contenido generado por el usuario, es decir, Youtube está fuera. Según la presidenta del CRTC, Vicky Eatrides, esta decisión permitirá garantizar que los servicios de transmisión en línea hagan contribuciones significativas al contenido canadiense e indígena.

Por su parte, Michael Geist, profesor de derecho en la Universidad de Ottawa, advierte que es probable que los consumidores finales sean los que terminen pagando la nueva legislación, ya sea con menos opciones de servicios o con tarifas más altas. Y no sorprendería que las empresas anuncien nuevos niveles con anuncios incluidos o que directamente las tarifas crezcan para compensar ese dinero que el gobierno ha quitado.

En México ya se han realizado propuestas similares que por ahora no han surtido efecto. Desde 2019, se sugería cobrar a cualquier plataforma de origen extranjero un impuesto especial del 7%, o hasta el 15% si estas no contaban con un domicilio oficial en el país, dedicando el 40% de lo recaudado a la cobertura social en telecomunicaciones en comunidades rurales apartadas. No obstante, todas tienen presencia desde sus compañías matrices por lo que los usuarios no se han visto afectados.

Nota del autor: Esperemos que esta norma no se aplique también para los que vivimos de este lado del mundo, dado que pagar más se ha hecho bastante común. En fin, por ahora los afectados son los ciudadanos de Canadá.