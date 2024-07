Nuevos autos de policía llegan a GTA Online

Muchos estamos a la espera de GTA VI, el siguiente gran videojuego de mundo abierto por parte de Rockstar Games, del cual no hemos sabido mucho desde ese primer teaser el 2023. Sin embargo, y para que los fans no se desesperen, se han estado lanzando muchas actualizaciones para GTA Online, cumpliendo con objetos que los usuarios no van a dejar pasar por nada del mundo, y pagarán los respectivos dólares del juego para conseguirlos.

Se ha informado que el Vapid Dominator FX Interceptor y el Declasse Impaler LX Cruiser, dos vehículos policiales, han escapado de la custodia de la policía de LS y ya están disponibles en Warstock Cache & Carry. Se pueden usar ambos para limpiar las calles en las misiones de patrulla extraoficiales que ofrecerá Vincent Effenburger en el escáner policial y completar misiones para Vincent también reportará más recompensas de GTA$.

Estos son los automóviles de lujo que estarán disponibles:

– Överflöd Entity XF (supercoche, 30% de descuento)

– Coil Brawler (todoterreno)

– Pegassi Esskey (moto)

– Vapid Contender (todocamino)

– Obey 9F (deportivo)

También están los descuentos:

– Garajes (pequeños, medianos y grandes): 30% de descuento

– Vapid Clique (bólido): 30% de descuento

– Överflöd Entity XF (supercoche): 30% de descuento

– Declasse Walton L35 (todoterreno): 30% de descuento

– Lampadati Cinquemila (sedán): 30% de descuento

– Partes de arriba, chalecos y pantalones tácticos: 50% de descuento

Recuerda que muchas de estas recompensas estarán disponibles hasta el 31 de julio, por lo que hay tiempo para conseguirlas.

Vía: Comunicado