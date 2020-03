¡Nuevo tráiler de las expansiones de Pokémon Sword and Shield!

Cada vez falta menos para disfrutar de la primera parte del Pase de Expansión de Pokémon Sword and Shield, The Isle of Armor. Para elevar el hype todavía más, a través de un Nintendo Direct “Mini” el día de hoy, la Gran N nos dio un vistazo más detallado a todo lo que nos espera durante este próximo contenido.

Durante nuestro entrenamiento con Kubfu, recibiremos un permiso que nos permitirá desafiar las Towers of Two Fists. Aquí, tendremos la opción de superar la Tower of Darkness o la Tower of Waters. Dependiendo de cuál decidamos abarcar, nuestro Kubfu evolucionará en algo totalmente único. The Isle of Armor llegará a finales de junio.

Fuente: Nintendo