Nuevo tráiler de Knights of The Zodiac: The Beginning

A día de hoy muchos anime están buscando dar el paso siguiente en cuanto a expansión con otras audiencias, razón por la cual se están haciendo adaptaciones live action, mismas que ya vimos con Death Note, Cowboy Bebop y próximamente con One Piece. Sin embargo, Saint Seiya está apostando por algo más grande, y eso se llama Knights of The Zodiac The Beginning.

Esta es una representación realista de Los Caballeros del Zodiaco pero en formato de cine, y cabe aclarar, que se pretende llevar a más lugares del globo y no solamente limitarse con Japón. Y si bien todavía no hay una fecha definida para llegar a nuestras tierras, se ha lanzado un nuevo avance en el que vemos a los mejores personajes enfrentarse entre sí.

Acá lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de la cinta:

El original “Saint Seiya” de Masami Kurumada, es una serie de anime ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y se ha vuelto popular en todo el mundo. El personaje principal, Seiya, será interpretado por Mackenyu Nitta, quien hará su primera aparición en una película de Hollywood en “Pacific Rim: Uprising” y su primer papel protagónico en una película de Hollywood en esta obra. Además, actores talentosos de Hollywood como Sean Bean de la serie “El señor de los anillos” y “Juego de tronos” y Famke Janssen de la serie “X-Men” están consolidando su lado. El director es el espectador número 1 a nivel mundial en Netflix en 2019. Tomek Bagginski, productor ejecutivo y director de “The Witcher”, que alcanzó el número 1, y Andy Chan, famoso por “Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings” y las acrobacias de Jackie Chan, están a cargo de la acción. directora. . Además, DNEG (https://www.dneg.com/), que maneja éxitos de taquilla de Hollywood como “Matrix Resurrections”, “DUNE / Dune Sand Planet”, “Jurassic World / New Rulers”, etc.

Por ahora, se confirma que el estreno será el 28 de abril en Japón.

Vía: Toei

Nota del editor: El seguir apostando por este tipo de producciones se siente algo peligroso, pero ya veremos si al final resulta ser un éxito inesperado. Lo que realmente me llama la atención es el show live action de One Piece, y su posible fracaso.