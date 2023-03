Facebook Messenger estaría a punto de desaparecer

Desde hace tiempo se ha establecido que el chat de Facebook, al menos en aplicaciones, se separa de la red social con el nombre de Messenger, y con los años los usuarios ya se acostumbraron a eso. Sin embargo, parece ser que la propia marca está arrepentida de hacer dicha separación, y es posible que la vuelvan a fusionar en los próximos meses.

Desde el año 2008 chat y Facebook general eran una misma entidad, y así se mantuvo por mucho tiempo, esto hasta que en el 2014 se separaría para que fuese menos intrusiva la interacción. Sin embargo, ahora que la empresa se denomina como Meta, desean unificar más sus creaciones, por lo que el chat estaría regresando una vez más a la app principal.

De hecho, ya están llevando a cabo algunas pruebas para este regreso. El jefe actual de Facebook, Tom Alison, mencionó lo siguiente en la entrada de blog de Meta:

Estamos probando que la gente pueda acceder a su bandeja de entrada de Messenger dentro de la app de Facebook y verás expandirse esta prueba pronto.

En caso de que esta fusión se lleve a cabo pronto, no se sabe con claridad que va a pasar con los chats almacenados en la aplicación, aunque siendo lógicos, es evidente que habrá un proceso de transferencia para los mismos. De igual forma, es una idea más sensata que hagan esto, con el fin de que Facebook se unifique y no tenga algún tipo de separación.

Vía: The Verge

Nota del editor: Yo casi no uso Facebook pero me imagino que será una forma de hacer las cosas más sencillas, dado que estar con dos aplicaciones a la vez no es la mejor idea de Meta. Entonces, será un cambio para bien, o al menos eso es lo que pienso.