Saint Seiya: The Beginning recibe nuevo avance

A día de hoy varias series y animes han estado recibiendo adaptaciones en live action, los ejemplos más claros de esto son Death Note, así como lo que llegó en relación a Cowboy Bebop en Netflix. Y si bien no han sido resultados favorables, parece que la insistencia sigue en pie, pues hoy se ha liberado un nuevo avance de Saint Seiya: The Beginning.

A esto se suma que su estreno será el 28 de abril en los cines japoneses.

Acá el nuevo spot de TV:

Esta es la descripción de la película:

¡Se ha presentado la primera película protagonizada por Mackenyu Nitta en Hollywood, “Saint Seiya The Beginning” (título original: Knights of the Zodiac)!

¡El título de la versión japonesa es “Saint Seiya The Beginning”, y la fecha de lanzamiento se decide el 28 de abril (viernes)!

El original “Saint Seiya” de Masami Kurumada, es una serie de anime ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y se ha vuelto popular en todo el mundo. El personaje principal, Seiya, será interpretado por Mackenyu Nitta, quien hará su primera aparición en una película de Hollywood en “Pacific Rim: Uprising” y su primer papel protagónico en una película de Hollywood en esta obra. Además, actores talentosos de Hollywood como Sean Bean de la serie “El señor de los anillos” y “Juego de tronos” y Famke Janssen de la serie “X-Men” están consolidando su lado.

El director es el espectador número 1 a nivel mundial en Netflix en 2019. Tomek Bagginski, productor ejecutivo y director de “The Witcher”, que alcanzó el número 1, y Andy Chan, famoso por “Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings” y las acrobacias de Jackie Chan, están a cargo de la acción. directora. . Además, DNEG (https://www.dneg.com/), que maneja éxitos de taquilla de Hollywood como “Matrix Resurrections”, “DUNE / Dune Sand Planet”, “Jurassic World / New Rulers”, etc.