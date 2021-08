Nuevo rumor sobre el BR de Halo Infinite

La existencia de un modo battle royale ha sido uno de los mayores rumores sobre Halo Infinite. Si bien no se ha confirmado la existencia de este estilo de juego, varias filtraciones apuntan a su existencia. Ahora, un reconocido leaker ha señalado que el battle royale de Halo Infinite estaría relacionado con la campaña de este título.

De acuerdo con Tom Henderson, famoso leaker, el battle royale de Halo Infinite está “muy conectado” con la campaña del juego. Sin embargo, no se proporciona información adicional. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Just to be clear, I'm not sure if it's been scrapped on not or when/if it will release, but it's been in development for years.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 10, 2021