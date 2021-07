El año pasado se reveló JETT: The Far Shore, el nuevo juego de aventura y exploración interespacial a cargo de Superbrothers. Durante el State of Play de hoy tuvimos un detallado vistazo a sus mecánicas de gameplay y por acá le puedes echar un vistazo.

JETT: The Far Shore llega a PS5, PS4 y PC este año.

Fuente: State of Play