Nuevo exploit de BOTW te permite duplicar Spirit Orbs

A pesar de haberse lanzado desde 2017, los jugadores siguen encontrando nuevos trucos, exploits y maneras divertidas de jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Desde su primer año el juego cuenta con una enorme comunidad, que recientemente encontró un nuevo método para duplicar Spirit Orbs.

Este exploit en particular requiere tener activado el glitch de “Memory Storage“, con el cual puedes conservar el Bow of Light incluso después de la batalla final. Una vez que tengas un nuevo archivo de guardado, tendrás que colocar el medallón de viajes en Eventide Island, encontrar una shrine que todavía no hayas superado, obtener el Spirit Orb y salir del juego.

Después tendrás que cargar tu partida, empezar la misión de Eventide Island e inmediatamente cancelarla. Encontrarás que tus Spirit Orbs siguen ahí, pero la shrine de la cual los obtuviste seguirá marcada como incompleta.

Via: Gaming Reinvented