Nuevo documental explorará el importante legado de Street Fighter II

Sobre que te lo digamos, pero Street Fighter II es un juego muy especial. Este título de Capcom rejuveneció la industria de los arcades y transformó a personajes como Ryu, Ken y Chun-Li en íconos de la cultura pop. Adicionalmente, la serie ha producido múltiples secuelas del videojuego, así como juguetes, cómics, películas y más.

El documental Here Comes a New Challenger busca capturar lo que hace del juego algo tan especial al explorar las raíces de la franquicia así como un profundo vistazo a la historia de Street Fighter en formatos caseros, como el Super Nintendo, que desempeñó un papel fundamental en la popularidad en la historia de Street Fighter II.

Dicho documental está siendo creado por Oliver Harper, que anteriormente trabajó en otro proyecto conocido como In Search Of The Last Action Heroes, el cual no te puedes perder si eres fan de las películas de acción de los años 80.

Fuente: Oliver Harper