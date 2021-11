Hace una semana tuvimos el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home, y la comunidad no quedó muy satisfecha después de que ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire aparecieran en él. No obstante, los fans no se rinden y creen que una reciente fotografía podría sugerir que por lo menos uno de ellos sí participará en la película.

Sucede que hace no mucho tiempo, Tom Holland y Garfield fueron vistos juntos en una fiesta. Específicamente, se trata del evento Hombres del Año, mismo que organiza la revista GQ en Los Ángeles. Bueno, parece que ambos actores mantienen una muy buena amistad, o al menos así lo sugieren estas fotografías.

Como puedes ver, la interacción entre ambos actores aportó el suficiente material como para que la comunidad tomará esto como una confirmación del Spider-Verse, aunque en realidad solo se trata de un simple abrazo entre amigos. ¿O tal vez sí se trata de una pista?

Spider-Man: No Way Home llegará a cines el 17 de diciembre de este año.

Nota del editor: Creo que a estas alturas ya es completamente válido el pensar que tanto Maguire como Garfield estarán presentes en la película. Existe la suficiente evidencia como para pensar esto, y no quiero imaginarme lo decepcionante que sería si ninguno de ellos aparece.

Via: GQ Magazine