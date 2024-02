Nueva figura de Pokémon fantasma asusta por su precio

Estamos en una época para celebrar a la franquicia de Pokémon, dado que esta misma mañana se hicieron anuncios importantes, como la llegada de una nueva versión del juego de cartas y también la revelación de Legends Z – A, lo cual mantiene a los seguidores emocionados. Y algo que claramente no puede faltar, son los coleccionables de personajes en concreto, revelándose una figura especial relacionada a tres personajes que han sido queridos por gran parte del mundo.

La marca se ha asociado ni más ni menos que con First 4 Figures, compañía que elabora figuras de alta calidad, teniendo mucho historial en su haber, con otras franquicias como The Legend of Zelda y hasta Banjo-Kazooie, por lo que colaborar con Pokémon será el mejor momento. La estatuilla lleva por nombre Looming Shadows, e incluye a tres seres fantasmales: Haunter, Gengar y Gastly, los cuales provienen de la primera generación.

Vale la pena mencionar, que quienes deseen hacerse con la figura tendrá que hacerlo lo más rápido posible, pues las piezas se van a limitar únicamente a 1,000 personas, y eso se debe a que la producción en masa no puede ser posible por los materiales con los cuales está elaborada la figura. Lo más fuerte de todo, es que el precio no es tan amigable como se puede imaginar el fanático, pues solo quienes estén dispuestos a desembolsar $400 USD podrán tener a los Pokémon fantasma en su escritorio o pedestal.

Aquí una descripción de los personajes:

Gastly, Haunter y Gengar son tres Pokémon de tipo Fantasma y Veneno que forman parte de la primera generación de la serie Pokémon. Cada uno de ellos tiene su propio aspecto y personalidad única en el mundo de Pokémon. Aquí tienes una descripción de cada uno: Gastly: – Gastly es el Pokémon más básico de esta línea evolutiva. Tiene la apariencia de una bola de gas o vapor morado con grandes ojos y una sonrisa burlona. Haunter: – Haunter es la evolución de Gastly y tiene una apariencia más definida y siniestra. Se asemeja a un espectro con grandes manos flotantes y una expresión malévola en su rostro. Gengar: – Gengar es la forma final de la línea evolutiva de Gastly y Haunter. Tiene una apariencia aún más intimidante, con una figura sombría y una sonrisa diabólica.

Nota del editor: Esta tienda siempre ofrece figuras de calidad, pero a cambio ese será el cobro que le harán a quienes quieren estos objetos en su casa. Entonces, solo los más fans de los Pokémon fantasma tendrán el privilegio de hacerse con uno para adornar el cuarto.