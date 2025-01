Han pasado casi seis años desde la revelación oficial de Hollow Knight: Silksong. Después del primer vistazo oficial al juego, Team Cherry, los desarrolladores, se han mantenido en silencio absoluto. La falta de algún material concreto ha llevado a más de una persona a pensar que este título nunca estuvo en desarrollo. Sin embargo, el equipo sigue asegurando que la secuela es una realidad, y llegará en un futuro.

La semana pasada, previo a la revelación del Nintendo Switch 2, un miembro del equipo de desarrollo cambió su foto de perfil y comenzó a publicar una serie de mensajes que apuntaban a una revelación. Sin embargo, esto no sucedió, lo cual llevó a más de una persona a creer que Hollow Knight: Silksong simplemente no está en desarrollo. Ante este rumor, Matthew ‘Leth’ Griffin, encargado de relaciones públicas y marketing, emitió el siguiente comunicado:

Yes the game is real, progressing and will release. <3

— Matthew Griffin (@griffinmatta) January 18, 2025