Nueva actualización llega a Pokémon Scarlet y Violet

Desde que Pokémon Scarlet y Violet llegaron a las tiendas físicas y digitales, las críticas no se han hecho esperar por parte de los fanáticos y también la prensa especializada. Esto se debe justamente a que el título se lanzó muy mal optimizado en cualquiera de las dos versiones. Por esa razón, Game Freak ha lanzado algunas actualizaciones para mejorar las cosas.

Así el día de ayer fue distribuido el parche 1.3.0, el cual mejora algunos aspectos del juego y arregla ciertos bugs que podrían parecer molesto. Esto es lo que dice en la página oficial de Nintendo:

Soporte para entrenadores que atraparon un huevo en el Walking Wake o Iron Leaves y también en las Tera Raid Battles

Los entrenadores que atraparon un huevo en de Walking Wake o Iron Leaves o en una incursión de Tera antes de actualizar a la versión 1.2.0 de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet se vieron afectados por un error que les impedía atrapar a cualquiera de estos Pokémon.

Este error se solucionó y los Entrenadores que atraparon tales Huevos en lugar de Walking Wake y Iron Leaves ahora podrán atrapar estos Pokémon.

Ajustes de características

Se ha realizado un cambio en la fecha límite de inscripción para Competiciones Amistosas, que se encuentran en la sección Competiciones Online del Estadio de Batalla.

– Antes de este cambio: Se permitían inscripciones hasta que comenzase la Competición Amistosa.

– Después de este cambio: Se permitirán inscripciones hasta que finalice la Competición Amistosa.

Corrección de errores

Batallas Link

– Se corrigió un error en Link Battles en el que seleccionar Intercambiar justo antes de que el temporizador de selección llegara a cero podía fallar al cambiar al Pokémon seleccionado y, posteriormente, provocar que el cambio, y la batalla en sí misma, actuara de manera anormal.

– Se corrigió un error en Link Battles donde una vez que el tiempo restante para la batalla era inferior a un minuto, ya no se mostraba donde se suponía que debía hacerlo.

– Se corrigió un error que ocurría en Link Battles donde, según el movimiento que se usaba en el momento en que un Pokémon se desmayaba, se reducía la cantidad de tiempo que un Entrenador recibía para seleccionar su próximo Pokémon.

Funciones recién agregadas

– Ahora se puede acceder a la página de Nintendo eShop para el DLC The Hidden Treasure of Area Zero para el juego Pokémon Scarlet o el juego Pokémon Violet a través del menú principal.

– Los Entrenadores ya pueden disfrutar de Competiciones Online y Competiciones Amistosas en el Estadio de Batalla, y ya están abiertas las inscripciones para una Competición Online oficial: Paldea Prologue.

– Los jugadores ahora pueden conectar sus juegos a Pokémon GO.

Vale la pena mencionar, que hay más detalles. Recomendamos visitar la página de Nintendo para más información.

Recuerda que Pokémon Scarlet y Violet están disponibles en Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Este juego poco a poco se va arreglando, al menos con el tema del rendimiento y los errores. Sin embargo, los gráficos no tendrán cambio hasta la siguiente generación de criaturas, o al menos eso queremos pensar.