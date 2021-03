Nomura revela nuevos detalles sobre The First Soldier, el battle royale de FFVII

Además de FFVII Remake 2, Intergrade y Ever Crisis, Square Enix se encuentra trabajando en The First Soldier, un battle royale que se desarrolla en el mundo de esta re-imaginación de Midgar. En una reciente entrevista con Famitsu, Tetsuya Nomura, director de FFVII Remake, reveló nueva información de este título, el cual incluirá algunos elementos clásicos de la serie.

Para comenzar, Nomura reveló que la idea de hacer un battle royale surgió debido a que Square Enix desea llevar a la serie de Final Fantasy a un nuevo público. Junto a esto, el director admitió que este género es uno de los más populares actualmente, y quiere ofrecer un nuevo reto que los fans de Final Fantasy y de estos títulos tal vez no hayan probado. Esto fue lo que comentó:

“Quiero que la gente descubra un interés en el mundo de FFVII a partir de este juego, pero no hace falta decir que si lo vamos a hacer correctamente, entonces no puede haber medias tintas, y estamos haciendo todo lo posible para crear el contenido correcto para el juego”.

Por otro lado, también se ha confirmado que The First Soldier contará con un sistema de trabajos, en donde los jugadores podrán elegir diferentes clases antes de cada partida, solo que en esta ocasión serán conocidos como “estilos”. Conforme más utilices una clase, mejores beneficios obtendrás. Nomura espera revelar más información sobre esta mecánica en un futuro.

Por último, se confirmó que una beta cerrada ya está en planeación, aunque por el momento no hay más detalles. En temas relacionados, se ha confirmado que no habrá más DLC para Final Fantasy VII Remake por el momento. De igual forma, Nomura ha revelado nueva información sobre Ever Crisis, el título móvil.

Vía: RPG Site