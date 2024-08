No todos los empleados se quedarán en Tango GameWorks

Hace algunos días se dieron buenas noticias a los fans de la desarrolladora Tango GameWorks, ya que tras su cierre en Microsoft se confirmó que fueron comprados por ni más ni menos por los creadores de PUBG, Krafton. Esto tomó por sorpresa a quienes son entusiastas del medio en cuestión, pero sobre todo a los propios dueños de la ip de Hi-Fi Rush!, ya que para este momento falta gente que complete la plantilla para empezar a funcionar como debe ser.

Según lo comunicado por Stephen Totilo, solo cincuenta personas han sido recontratadas para trabajar en el estudio, cifra que no tiene mucho sentido ya que habían 100 personas dentro de las oficinas antes de lo acontecido hace días, pero a la vez puede tratarse de gente que pasó a otros estudios en Microsoft y también quienes ya encontraron empleo en otros sitios. De momento, en la página oficial de la empresa están contratando, todo con el fin de seguir creando experiencias en formas de juegos.

Only 50 (about half) of Tango Gameworks staff have been picked up and will join Krafton’s Japan subsidiary. via @stephentotilo

It seems many of the other staff already found new jobs after the closing of Tango as the staff count was previously over 100https://t.co/KlUS96UVRP https://t.co/NX4br8uKLf pic.twitter.com/A9XSxA0jcG

— Genki✨ (@Genki_JPN) August 15, 2024