No Time to Die de James Bond llega a plataformas de streaming

Los fanáticos del James Bond de Daniel Craig quedaron fascinados el año pasado, puesto que llegó a los cines No Time to Die, película que celebra el 25 aniversario de la gran franquicia. Sin embargo, desde octubre que se estrenó no se habló nada de que llegaría a una plataforma de streaming, problema que ya ha cambiado el día de hoy para fortuna de muchos.

Queda confirmado desde este momento que los usuarios ya pueden disfrutar de esta última aventura de la pantalla grande en Amazon Prime, servicio que ha ido acogiendo las películas pasadas relacionadas al espía. Lo mejor, es que hay una amplía selección de idiomas a elegir, aunque la original debería ser la predilecta para los más fanáticos.

Aquí unas palabras de Daniel Craig en relación a su final con la franquicia de James Bond:

Voy a contar una historia aquí, ya sea que alguien la recuerde o esté de acuerdo con ella. Pero fue en 2006, cuando la productora Barbara Broccoli y yo estábamos sentados en la parte trasera de un automóvil alejándonos del estreno en Berlín de Casino Royale. Todo iba bien. A la gente le gustó la película. Y parecía que iba a tener la oportunidad de hacer al menos otra. Le dije a Bárbara: ‘¿Cuántas de estas películas tengo que hacer?’ Porque realmente no miro los contratos ni ninguna de esas cosas. Y ella dijo: ‘Cuatro’, y yo dije: ‘Oh, está bien. ¿Puedo matarlo en la última?’ Y ella no se detuvo. Ella dijo: ‘Sí’. Así que hice un trato con ella en ese entonces y le dije: ‘Así es como me gustaría que fuera’.

Recuerda que sí aún no has visto la cinta, puedes echarle un vistazo desde este momento mediante Amazon Prime Video sin ningún costo extra.

Vía: ComicBook