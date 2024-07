Se lanza nuevo tráiler de Dragon Ball Daima

En estos momentos la franquicia creada por Akira Toriyama está tomando otro aire de popularidad con la futura serie de Dragon Ball Daima, en la cual se pone en contexto el regreso de los queridos personajes de este universo tomando la forma de niños sin excepción. De hecho, el propio creador de la saga ha tomado mucho control sobre el nuevo producto, lo cual ha llamado la atención a los seguidores, sobre todo porque conllevaría el último trabajo de su vida antes de que dejara este mundo el pasado mes de marzo.

La serie poco a poco va revelando detalles nuevos, incluyendo personajes y demás innovaciones que no se habían visto antes en la obra original. Y justo hace pocas horas salió un nuevo tráiler.

Acá lo puedes checar:

Entre los nuevos personajes tenemos a Glorio, un vaquero extraterrestre, el segundo es Majin Enmascarado (Masked Majin) y el último fue Gomah, un pequeño ser con aspecto circense que hasta las imágenes solo nos dejan ver que se mantiene al margen de lo que está pasando en la historia. Al menos en la página oficial de la serie se pueden ver ligeras descripciones que tampoco contienen spoilers.

Esta es una pequeña sinopsis de la serie:

Dragon Ball Daima es la nueva era de la ya legendaria saga creada por Akira Toriyama. Y con vistas a su estreno el próximo otoño de la nueva entrega, ya ha salido a la luz la nueva sinopsis del anime producido por Toei que verá a Goku, Vegeta y compañía convertidos en niños.

Por ahora no hay fecha de estreno, solo se dice que llega en otoño a Japón.

Vía: Toei Animation

Nota del autor: No sé si tenerle mucha fé a la serie, después de todo quienes la están haciendo ya no estarían siguiendo la batuta de Toriyama, pero ya veremos si al final vale la pena o no.