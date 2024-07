Se revelan nuevos Amiibo de Splatoon 3

Parece que Nintendo no quiere dejar ir la popularidad de Splatoon 3, juego que casi ha cumplido dos años de haber salido en Switch, y que hasta este momento tiene su público pero que ha perdido usuarios no dedicados al entorno competitivo del shooter en tercera persona donde pintar el escenario es la llave a la victoria. Y claro, la fama que la saga alcanzó se debe mucho al diseño de los personajes, especialmente los que se consideran originales como las presentadoras de los escenarios disponibles.

Para que la llama no se extinga, se anunciaron cuatro nuevas figuras Amiibo que en realidad son variaciones de otras que ya se habían lanzado en el pasado. Se trata de dos paquetes, el primero trae a Callie y Marie, el segundo a Pearl y Marina; esto para celebrar el siguiente festival en línea de competencia entre los usuarios.

Aquí las puedes ver:

En cuanto a la fecha de lanzamiento, se pondrán a la venta el próximo 5 de septiembre y hasta este momento solo están confirmadas para Japón, pero seguramente se hará el anunció para otras regiones más adelante. El precio confirmado hasta el momento es de 4,400 Yenes del país.

Vía: Twitter

Nota del autor: La verdad lucen muy bien, y esto demuestra que Nintendo no va a dejar morir sus figuras pronto. Esto me da una esperanza de que habrá una de Zelda en su formato chibi de Echoes of Wisdom.