Aero the Acro-Bat está de regreso

Durante la época de los 16-bits, cientos de compañías trataron de competir contra Nintendo y SEGA en el mercado de las mascotas de los videojuegos. Aunque algunas de estas propiedades han pasado al olvido, un par lograron cultivar una buena base de fans, lo cual les ha ameritado un renacimiento en los últimos años. Una de estas es Aero the Acro-Bat.

En 1993, Aero the Acro-Bat llegó al Super Nintendo y SEGA Genesis, y a más de 30 años de este suceso, este personaje esté de regreso con un relanzamiento para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Switch, el cual estará disponible el próximo 2 de agosto de 2024. Esta es la descripción del título:

“Aero the Acro-Bat NO es el típico juego de plataformas en el que simplemente vas de principio a fin. Los jugadores necesitarán usar las habilidades de Aero de maneras específicas para lograr los objetivos en cada etapa, y esto distingue al juego de muchos juegos de plataformas anteriores o posteriores. Aero también proviene de una época en la que los juegos eran famosos por ser desafiantes, y la serie Aero en particular siempre ha sido conocida por su dificultad desafiante. ¡Aquellos que puedan completar estos juegos realmente pueden considerarse maestros de las plataformas! Pero no temas, si es demasiado para ti, ¡esta nueva versión incluye trucos para facilitar un poco las cosas!”