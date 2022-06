Llegan tres nuevos juegos de SNES a Switch Online

Con el pasar de los meses, Nintendo va incorporando juegos nuevos a su plataforma de Switch Online, esto va para juegos de NES, N64, Sega Genesis y por supuesto, la querida SNES. Y justo hace poco se confirmó que tres lanzamientos llegarán a la aplicación de la consola de 16 bits, lo mejor, es que son de una franquicia muy famosa de la marca japonesa.

Los títulos elegidos por la plataforma son Kirby Super Star, Kirby Dream Land 3 y Kirby Dream Course, esto con el fin de seguir celebrando el 30 aniversario de este personaje de Hal Laboratory. Sin embargo, estos títulos ya se encontraban con anterioridad en la aplicación, solo que ahora se tratan de versiones especiales con desbloqueos anticipados.

Three #SuperNES titles are live for #NintendoSwitchOnline members!#Kirby Super Star

Meta Knight's revenge!

Kirby's Dream Land 3

Set difficulty to Easy Breezy!

Kirby's Dream Course

Dance along with Kirby!

Secret modes are all unlocked in these special versions of the games. pic.twitter.com/sTNi8FML21

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 10, 2022