Los servicios online de Xbox se vuelven a caer

Hace algunas semanas atrás se dio un incidente muy sonado en consolas Xbox y entorno de los juegos en Microsoft, eso fue la caída de los servicios en línea, lo cual no dejaba a la gente acceder a su cuenta para posteriormente probar la plataforma de Game Pass o inclusive hasta activar juegos físicos. Y si bien se pensaba que no volvería a pasar en un buen tiempo, pues parece que no, ya que hoy mismo se han escuchado nuevos reportes sobre usuarios que no tienen la manera de ingresar en línea a los diferentes títulos.

Se menciona que aproximadamente a las 5 de la tarde del día de hoy los problemas empezaron a surgir, y no está de más comentar que la propia Xbox ha salido a anunciar que ya están trabajando en la resolución de los problemas, pero nadie ha reportado que se haya estabilizado al 100%. Parece ser que solo es con ciertos usuarios, por lo que será cuestión de tiempo para que otra vez la gente vuelva a jugar sus títulos con normalidad.

Xbox Live down again…@Xbox why are you guys so trash at your job? — StubbornCam (@stubborncamyt) July 19, 2024

Incluso han dado la siguiente recomendación del servicio técnico:

Para usar Xbox sin que se te solicite que te conectes al servicio de Xbox configúrala sin conexión. Cuando está sin conexión, la consola no se conecta a ninguna red. Si estás sin conexión debido a una interrupción en tu red doméstica, ISP o en el servicio de Xbox, recomendamos que no establezcas tu Xbox sin conexión. Aunque estarás sin conexión en ambos casos, dejar la consola establecida en línea te permite volver a conectarte automáticamente al servicio de Xbox tan pronto como sea posible.

Por ahora, los usuarios deberán esperar un poco más para tener el servicio de regreso.

Nota del autor: Es raro que estas cosas pasen con tan poco tiempo de diferencia. Sin embargo, todo puede pasar en esta vida.