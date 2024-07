Xbox revela colaboración con NVIDIA en la nube

Desde hace algunos meses ha sonado mucho la frase de que Xbox quiere adaptarse al cualquier pantalla, y por esa razón los servicios como Game Pass se han traslado a los sticks para las pantallas inteligentes, o hasta en las computadores con la parte del juego en la nube. Hablando de este tipo de conexión, se ha mencionado que la empresa está teniendo una colaboración con la empresa NVIDIA, dado que algunos de sus juegos se podrán probar en el servicio GeForce NOW.

Se comenta que los jugadores ya pueden elegir entre Xbox Cloud Gaming y NVIDIA GeForce NOW para jugar sus títulos favoritos a través de la nube, según lo anunciado en la web oficial y las redes sociales de la compañía verde. Esta integración permite a los usuarios acceder a más opciones para jugar vía streaming, ampliando la libertad y las posibilidades de juego. Aunque, hay ciertos factores a tener en cuenta.

No está de más comentar que solo unos pocos juegos ofrecen la opción de jugar mediante xCloud o GeForce NOW, esperando que más adelante se agregue un catálogo prometedor. También, quienes tengan títulos de Xbox compatibles con Steam y una cuenta de GeForce NOW pueden vincular ambas cuentas para jugar en la nube desde cualquier lugar. Y eso podría incluir algunas portátiles de Steam Deck desde el propio navegador de internet.

No olvidemos que es necesario pagar por las dos membresías, pero a cambio de que todo el catálogo de Game Pass se vaya adaptando a la librería de NVIDIA. Además, Microsoft tampoco se ha olvidado de prometer la inclusión de juegos de Xbox y Activision Blizzard, por lo que hay lanzamientos seguros que los usuarios querrán probar de inmediato. El servicio ya está disponible en México, y quienes ya hayan pagado se fijarán en los cambios de manera paulatina.

Vía: Xbox

Nota del autor: Esto del juego en la nube va creciendo a pasos un tanto gigantes. Esperemos que siga un poco más pausado, pues algunos mercados no están listos al 100% para adaptarse.