Xbox revela consola Series X especial de Deadpool & Wolverine

Estamos básicamente a una semana para que se estrene la siguiente gran cinta del UCM, Deadpool & Wolverine, la cual traerá de regreso a estos dos personajes que han estado bajo el mando de FOX en los últimos años, pero que ahora deben rendirle cuentas a Disney por el tema de la adquisición de la empresa. Y para celebrar que esta película está muy cerca, Xbox se aliado con Marvel para presentar un objeto de colección que muchos van a querer tener en su casa.

Se trata de un Xbox Series X con temática de la película, mismo que como con otras promociones, se va a sortear entre los fanáticos de la marca y no será posible comprar, a eso le sumamos un control edición especial que también serán posibles de adquirir al tener muchas suerte. Para ganarla tan solo hay que repostear la publicación que ha hecho la compañía en su cuenta de Twitter y esperar hasta el 11 de agosto de este mismo año para que den a conocer al ganador.

Make his finest asset yours

Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌

Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb

