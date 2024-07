Lanzan el tráiler final de Alien: Romulus

Este año regresa la relevancia por una franquicia querida de la ciencia ficción con Alien: Romulus, nueva cinta de este universo que está bajo la producción ni más ni menos que de Rydley Scott, quien en su momento fue el director que inició la euforia por los extraterrestres inventados llamados Xenomórfos. Y aunque Romulus no tiene el mismo impacto que las producciones anteriores, poco a poco va revelando avances que dan esperanzas a los fans de la vieja escuela.

Para celebrar que falta poco menos de un mes para el estreno de la cinta se ha lanzado un nuevo tráiler, en este vemos a los protagonistas siendo perseguidos por pequeños monstruos dentro de una estación espacial, a eso se suma el nuevo modelo del icónico alien que asustará a propios extraños. Obviamente, todo se nutre de las nuevas tecnologías para los efectos especiales.

Aquí lo puedes ver:

Aquí puedes checar la sinopsis:

Alien: Romulus lleva la fenomenalmente exitosa franquicia “Alien” a sus raíces:

Mientras hurgan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. La película está protagonizada por Cailee Spaeny (“Civil War”), David Jonsson (“Agatha Christie’s Murder is Easy”), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Isabela Merced (“The Last of Us”), Spike Fearn (“Aftersun ”), Aileen Wu. Fede Alvarez (“Evil Dead”, “Don’t Breathe”) dirige a partir de un guión que escribió con su colaborador frecuente Rodo Sayagues (“Don’t Breathe 2”) basado en personajes creados por Dan O’Bannon y Ronald Shusett. “Alien: Romulus” está producida por Ridley Scott (“Napoleon”), quien dirigió la “Alien” original y produjo y dirigió las entradas de la serie “Prometheus” y “Alien: Covenant”, Michael Pruss (“Boston Strangler”), y Walter Hill (“Alien”), con Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (“Los ángeles de Charlie”), Brent O’Connor (“Bullet Train”) y Tom Moran (“Unstoppable”) como productores ejecutivos.