Revelan la palomera oficial de Alien: Romulus

Quizá muchos no lo tengan en el radar, pero en las próximas semanas se estará estrenando en cines Alien: Romulus, nueva cinta de la franquicia que traerá de regreso a los famosos seres del espacio exterior que tienen una tendencia bastante peculiar de acabar con los seres humanos. Este sería un nuevo intento para regresar la relevancia que se tuvo con El Octavo Pasajero, y por lo menos hasta este momento, las cosas van avanzando de manera decente, o al menos eso se aprecia en los tráilers.

Mientras llega el veredicto final, parece que muchas cadenas de cine ya se están preparando para vender los promocionales, y en esta ocasión están mostrando una cabeza del famoso personaje, la cual tiene la particularidad de un orificio para agregar las famosas botanas de estos sitios de películas. Mediante un video, se puede apreciar cómo luce, y seguro los fanáticos querrán comprarlo al instante.

Acá lo puedes ver:

A new ‘ALIEN: ROMULUS’ popcorn bucket has been revealed. pic.twitter.com/d1Qj0jJE24

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 17, 2024