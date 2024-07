Los hermanos Russo podrían volver a las películas de Avengers

El universo de películas de Marvel tuvo dos puntos inflexión, cuando llegaron tanto Capitán América y el Soldado del Invierno, así como cuando estrenó Avengers: Infinity War, y entre ambas hay una coincidencia bastante marcada, sus directores, Joe y Anthony Russo. Quienes llegaron a quitar un poco de la parte de comedia excesiva que se tenía en estas películas, para agregar algo de seriedad pero que tampoco se tome de forma exagerada.

Después de Endgame, el par de directores se alejaron de Marvel, pero parece que los ejecutivos de Disney quieren recuperar la relevancia después de tantos intentos fallidos en taquilla como The Marvels y Ant-Man and The Wasp: Quantumania, y por eso se ha mencionado que ya están en pláticas para hacerlos volver. Los proyectos de los que se encargarían serían ni más ni menos que los grandes acontecimientos de este universo, las dos cintas de Avengers que ya van de lleno a explorar el multiverso.

No está de más comentar, que el director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Destin Daniel Cretton, originalmente estaba programado para tomar el mando de Avengers 5, pero se retiró en noviembre de 2023. De hecho, hace poco se unió el escritor de Loki, Michael Waldron, asumiendo las tareas de guión del director de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness.

Acá la descripción de los hermanos:

Joe y Anthony Russo, conocidos como los hermanos Russo, son destacados directores, productores y guionistas estadounidenses, famosos por su trabajo en la franquicia cinematográfica de Marvel. Los hermanos Russo son conocidos por su capacidad para manejar grandes elencos y complejas tramas interconectadas, así como por su habilidad para equilibrar acción intensa con desarrollo de personajes y momentos de humor. El éxito de las películas de Marvel dirigidas por los hermanos Russo ha tenido un impacto significativo en la industria del cine, demostrando la viabilidad de películas con grandes presupuestos y amplios elencos.

