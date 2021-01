No, Team Ninja no está trabajando en un nuevo Ninja Gaiden

Ninja Gaiden es una de esas franquicias que a la gran mayoría le gustaría tener de regreso para la nueva generación de consolas, sin embargo, desde Team Ninja han confirmado que por ahora no hay planes de trabajar en un nuevo juego de la saga.

En entrevista para The Gamer, Fumihiko Yasuda, director de Nioh, confirmó que no tienen nada por anunciar relacionado a Ninja Gaiden, al menos no por ahora.

“No tenemos nada que anunciar en estos momentos, pero si la saga de Ninja Gaiden nunca hubiera existido, tampoco habríamos tenido a Nioh. Eso es algo muy importante para Team Ninja. Aunque no tenemos nada específico por anunciar en estos momentos, les pido que por favor estén atentos para algún tipo de noticia en un futuro.”

En otra pregunta, Yasuda adelantó que hay planes de ver a Ryu Hayabuza nuevamente, pero nunca especificó que se tratara de algún nuevo juego de Ninja Gaiden:

“Ryu es el personaje más importante de todas nuestras franquicias. Considerando su importancia, definitivamente me gustaría verlo en algún nuevo proyecto, del cual me gustaría revelar nuevos detalles tan pronto como me sea posible.”

Fuente: The Gamer