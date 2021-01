No hay planes de hacer Nioh 3, confirman sus creadores

A finales del año pasado, Nioh 2 recibió su tercera y última expansión, poniendo fin al desarrollo de este título. Pero, ¿qué nos depara en el futuro por parte de Team Ninja? Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que Nioh 3 no será uno de sus nuevos proyectos.

En una reciente entrevista con el portal The Gamer, Fumihiko Yasuda, director de Nioh, explicó que Team Ninja no tiene planes de hacer una tercera entrega en esta franquicia, puesto que por ahora prefieren enfocarse en nuevas IPs:

“Hablando como tal de una secuela, no, Team Ninja prefiere enfocarse en nuevos títulos, así que realmente no hay planes de crear Nioh 3 hasta ahora. Tras crear nuevos proyectos y obtener más experiencia y habilidades de ellos, me gustaría regresar a la franquicia en algún punto, utilizando nuestras nuevas habilidades y crear un juego que logre superar a Nioh y Nioh 2.”