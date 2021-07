No More Heroes 3 presume su mundo abierto en nuevo gameplay

Ya no falta mucho tiempo para el anticipado lanzamiento de No More Heroes 3, y para emocionarnos todavía más, su publisher ha revelado nuevo gamplay de este juego. En particular, se nos ha mostrado un nuevo vistazo a las breves secciones de mundo abierto que presenta este título.

El publisher del juego, Marvelous, ha estado compartiendo varios clips de No More Heroes 3 en Twitter, y desafortunadamente, parece que el título podría tener unos cuantos problemas de rendimiento en el Switch. ¿Por qué lo decimos? Échale un vistazo a estos adelantos:

No More Heroes III debutará el próximo 27 de agosto para Nintendo Switch.

Via: NintendoLife