La semana pasada finalmente se nos revelaron nuevos detalles sobre Dragon Ball Super: Super Hero, la siguiente gran película de la franquicia que estará estrenándose en 2022. Entre los detalles tenemos un vistazo a Piccoro, quien ahora luce un nuevo diseño mucho más similar a lo que Akira Toriyama tenía en mente para el personaje.

Vía Twitter, el usuario @TheGXBlack realizó las siguientes observaciones respecto al nuevo diseño de Piccoro:

His new design changed his arms (color and design), belt and boots/timbs. He’s now more attached to Toriyama’s design. pic.twitter.com/an0Q4o0Thx

— Matt (@TheGXBlack) July 23, 2021