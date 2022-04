No More Heores 3 llegará a PlayStation, Xbox, y PC este año

Tras haber debutado como una exclusiva de Nintendo Switch el año pasado, No More Heroes III estará dando el brinco a las demás plataformas en el otoño de este 2022. El juego incluso se lanzará con una edición física que te incluye varios accesorios y sí, también tendrá versiones nativas tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series X|S.

La noticia fue confirmada hace unos momentos mediante la cuenta oficial de XSEED Games en Twitter:

Our favorite otaku assassin returns! Travis Touchdown has been forced out of retirement to defend not only Santa Destroy, but Earth itself! Bring on the beam katana and take on Travis’ toughest challenge yet in #NoMoreHeroes3, coming this fall to PS4, PS5, Xbox, and PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5

— XSEED Games (@XSEEDGames) April 15, 2022