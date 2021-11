“No estamos tan mal como Activision”, reclutador de Ubisoft

Además de Activision Blizzard, hace meses también se destaparon unos cuantos casos de acoso dentro de algunas oficinas de Ubisoft. Al parecer las cosas no fueron tan graves, así que no se le hizo demasiado ruido al respecto, pero de todos modos, son cosas que no tendrían que pasar. Y bueno, un reclutador del publisher francés reconoció esto durante una reciente conversación.

Vía Twitter, el usuario @accent compartió una anécdota de cuando platicó con este reclutador de Ubisoft. De cuerdo con accent, el reclutador le preguntó qué necesitaría decirle para convencerlo de trabajar en Ubisoft por cinco o más años. Accent le contestó que Ubisoft necesitaría mejorar sus condiciones laborales, por lo que el reclutador le contestó, “Bueno, ¡por lo menos no estamos tan mal como en Activision!”

just had a call with a ubi recruiter.

them: what would it take for you to stay at ubi 5+ years?

me: better & safer workplaces, global culture change starting from the top

them: *shocked pikachu face for a solid 10 min* u—uh… at least it’s, uh, it’s not as bad as Blizzard!

— r❄️bin (@acccent) November 24, 2021