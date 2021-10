No, Elon Musk no llegará a Genshin Impact

Genshin Impact es el juego free-to-play del momento. La popularidad de este título ha incluso logrado una colaboración con Horizon Zero Dawn. miHoYo, los desarrolladores, no se querían quedar aquí, ya que estaban considerando la aparición especial de Elon Musk, creador de Tesla y SpaceX. Sin embargo, estos planes fueron desechados momentos después de ser propuestos, ya que la comunidad no estaba de acuerdo.

Hace un par de horas, la cuenta oficial de miHoYo en Twitter mencionó que tenían la intención de colaborar con Elon Musk. Dependiendo del número de RT que se pudieran generar en su mensaje, la compañía estaba dispuesta a realizar ciertas acciones con el multimillonario, como llevarlo a que conozca las oficinas de los desarrolladores.

Can’t wait to be in Genshin Impact 🤣 — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2021

Sin embargo, la propuesta no fue del agrado de los jugadores, quienes respondieron de forma negativa a esta idea. Como resultado, el mensaje original fue eliminado, no sin antes llegar a los oídos de Elon Musk. El empresario comentó en Twitter que “No puedo esperar a estar en Genshin Impact”, esto como forma de broma. Aunque por el momento no hay algo confirmado, parece que miHoYo ni siquiera había hablado sobre esta colaboración con el creador de Tesla.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, esta es una propuesta bastante extraña. Aunque mucha gente admira a Elon Musk por su carrera, más personas desaprueban las opiniones que este empresario tiene sobre aspectos laborales y sociales. De esta forma, parece que los fans no desean que su amado juego esté vinculado con este tipo de comportamientos.

