Llegan nuevas ofertas en juegos de PS5 y PS4 a la PS Store

El día de hoy han llegado nuevas ofertas a la PlayStation Store, enfocadas tanto en juegos de PlayStation 5 como de PlayStation 4, así como varias piezas de contenido descargable. Hay muchos títulos en rebaja, así que aquí hemos recopilado algunos de los mejores para que tú no tengas que hacerlo.

PS5

– Hitman 3 | $29.99 USD

– Devil May Cry 5: Special Edition | $29.99 USD

– Greedfall | $12.24 USD

– Season Pass de Borderlands 3 | $16.49 USD

– Todas las expansiones de Immortals Fenyx Rising | $7.49 USD

PS4

– Mass Effect Legendary Edition | $34.79 USD

– Persona 5 Royal | $20.99 USD

– Hypnospace Outlaw | $13.99 USD

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated | $17.99 USD

– Marvel’s Iron Man VR | $19.99 USD

– The Last Remnant Remastered | $9.99 USD

– Red Dead Redemption 2 | $24.59 USD

– South Park: The Stick of Truth | $9.89 USD

Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 27 de octubre de 2021, por lo que todavía tienes un par de semanas restantes para aprovechar cualquiera de ellas.

Nota del editor: Sony ya nos malacostumbró a recibir un nuevo lote de ofertas semanales en la PlayStation Store, y no me malinterpretes, también me gustan los descuentos como a muchas otras personas, pero ¿qué pasará si es que algún día dejen de hacerlo semanalmente? Esperemos no haya fuertes repercusiones.

Via: PlayStation Store