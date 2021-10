El mundo de los videojuegos crece a pasos agigantados y las marcas comienzan a fijarse en ellos para hacer alguna colaboración. Este es el caso del recién estrenado Far Cry 6 por parte de los estudios de Ubisoft y la prestigiosa marca de relojes Hamilton. La marca fundada en 1892 en territorio americano lleva décadas en el gusto de los consumidores de accesorios y siempre ha buscado innovar.



Ya sea ver a Elvis Presley usar su ‘Ventura‘ en ‘Blue Hawaii‘ o a Tom Holland utilizarlo en ‘Spider-man: Homecoming‘, ha tenido una importante presencia en el mundo del cine. Precisamente, en un evento organizado en la CDMX, se hizo énfasis en que los videojuegos son la ‘nueva pantalla grande’ y ya están de lleno en dicho mundo.



Es así como fue presentado el Hamilton Khaki Field Titanium Automatic Far Cry 6, reloj edición limitada en colaboración con el esperado videojuego.



Además de ser una pieza única y coleccionable, forma parte del mundo virtual de Far Cry 6 como un aditamento más, incluso es parte de la historia contada en el videojuego. El reloj ya está a la venta en tiendas físicas de Hamilton en la República Mexicana además de en su página web en línea.



¿De qué trata el videojuego?



La saga es de acción en primera persona y su éxito la ha llevado a sacar seis ediciones distintas e incluso mucho material adicional dentro de ellas. Los juegos de Far Cry se han caracterizado por ofrecerle al jugador la exploración de lugares exóticos y en la sexta entrega no es la excepción con su ya reconocido ‘mundo abierto’.

Fuente: Hamilton