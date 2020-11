No, EA Motive no está trabajando en un nuevo juego de Star Wars

Para sorpresa de más de uno, Star Wars: Squadrons fue un juego bien recibido por la crítica y el público. De esta forma, a finales del mes pasado comenzó a surgir un rumor que apuntaba al desarrollo de un nuevo juego de esta IP de la mano de EA Motive. Sin embargo, el estudio ha desmentido esta información, aunque sí están trabajando en algo especial.

Todo comenzó gracias a una solicitud de trabajo de EA Motive, en donde se mencionaba que ya estaban desarrollando un nuevo juego de Star Wars. Ahora, el día de ayer este estudio confirmó que esto fue un error humano, y no están a cargo de otro título de la serie, al menos por ahora. Esto fue lo que comentaron:

Due to human error (hey, it happens!) we’ve seen a lot of speculation. While we’re not working on a new Star Wars project, we are working on something pretty special. Follow us here or check back for more info on what we’re up to! https://t.co/u6oJewebUN

— Motive Montreal (@MotiveMontreal) November 4, 2020