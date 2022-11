Nintendo revela sus ofertas para el Black Friday

Estamos a solo un par de semanas de distancia del Black Friday, la época del año más importante para todos los que desean comprar juegos y consolas a un precio reducido. De esta forma, Nintendo ha revelado sus planes para el evento de este año, en donde varios de sus productos bajarán sustancialmente de precio.

Similar a lo que vimos en 2020 y 2021, Nintendo ofrecerá un paquete especial que incluye un Switch 1.1, Mario Kart 8 Deluxe y tres meses de Switch Online por solo $299.99 dólares. Este es un ahorro de $70 dólares si compras todo por separado. Afortunadamente, esto no es todo.

Una selección de juegos, que incluye: Mario Party Superstars, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Fire Emblem Warriors: Three Hopes y Bravely Default 2, tendrán un descuento de $20 dólares. Por otro lado, WarioWare: Get it Together y Big Brain Academy: Brain vs. Brain bajarán en un 33% su precio.

Por último, Mario Kart Live: Home Circuit costará solo $59.99 dólares, en comparación de los $99.99 dólares en los que está usualmente. Junto a todas estas ofertas, la eShop del Switch también tendrá una gran cantidad de descuentos, aunque estos detalles se compartirán en una fecha posterior.

Recuerda, Black Friday se lleva a cabo el último viernes de noviembre, por lo que en esta ocasión tendrá lugar el próximo día 25. En temas relacionados, el Switch recibe una nueva actualización. De igual forma, Hideki Kamiya le agradece a Nintendo por el apoyo con Bayonetta.

Nota del Editor:

Si bien estas ofertas son para el Black Friday, esto también se ve reflejado en México y América Latina por medio de Amazon y la eShop. De esta forma, a finales de mes será el momento perfecto para comprar un Switch si no lo has hecho todavía.

Vía: VGC