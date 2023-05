Nintendo revela las ventas totales de juegos en Switch

Este nueve de mayo han surgido bastantes datos en relación al año fiscal de Nintendo, revelando cómo le está yendo a Switch en cuanto a la distribución de consolas, mismas que ya rebasan los 125 millones de unidades distribuidas. Pero obvio, esta información se tiene que complementar con los respectivos videojuegos, los cuales alcanzaron cifras llamativas.

Primero que nada, se reveló que se han vendido poco más de 1,036 millones de juegos en todo el mundo, esto incluye a las copias en formato digital, así como las que se venden en las tiendas físicas. La cifra es bastante comprensible, después de todo, juegos como Mario Kart 8 se siguen convirtiendo en una compra obligada para quienes recién adquieren la consola.

Por su parte, se reporta que durante los primeros tres meses del año se vendieron 41,85 millones de títulos, algunos de ellos con cifras destacadas para ser lanzamientos bastante recientes. Los títulos que perfilan como los mejores recibidos fueron Fire Emblem Engage, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe y hasta Metroid Prime Remastered con más de un millón de copias.

También se hace hincapié en que están pronosticando vender 15 millones de consolas más para este año fiscal, eso podría indicar que el siguiente se estaría preparando la llegada de la evolución de Switch. Eso a la par significa, que de momento no van a revelar los planes que tengan sobre el futuro con hardware, al menos que quieran dar un primer vistazo en septiembre.

Vía: Nintendo

Nota del editor: El camino para Nintendo va muy bien de momento, y ahora que llegan cosas fuertes como Tears of The Kingdom no niego que los números vayan a la alza. Ya veremos los resultados dentro de un año.