Nintendo remueve videos que muestran el Game & Watch: Super Mario Bros. hackeado

Todos sabemos lo estricto y reservado que puede llegar a ser Nintendo con su propiedad intelectual. La compañía japonesa tiene un equipo legal que es de temerse, y parece que cuando se trata de modificar su hardware o software de manera ilícita, no hay nada que los detenga de levantar demandas, o no nos vayamos tan lejos, de eliminar material publicado en internet.

Bueno eso es lo que ha estado pasando últimamente con el YouTuber, Stacksmashing, quien vía su canal en esta plataforma ha compartido numerosos videos del Game & Watch: Super Mario Bros. corriendo The Legend of Zelda. La Gran N no tardó mucho en darse cuenta de lo que estaba haciendo y rápidamente eliminaron algunos de sus contenidos a través de reclamos por los derechos de autor.

Stacksmashing ya editó ciertos videos, además de que se encuentra en una disputa con Nintendo por el tema de derechos de autor. Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto, pero ciertamente parece como una batalla muy difícil de ganar.

Via: Gizmodo