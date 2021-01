Actores de Star Wars Battlefront II ya trabajan en un nuevo proyecto secreto

Tras 25 actualizaciones, EA finalmente declaró a Star Wars Battlefront II como un juego “completo”. Como tal, es de entenderse que sus desarrolladores ya estén trabajando en el siguiente gran proyecto de la franquicia, o al menos así lo han revelado los actores de este título.

Janina Gavankar (Iden Versio), Anthony Skordi (Admiral Garrick Versio) y T.J. Ramini (Del Meek) se reunieron el pasado noviembre en Los Ángeles para trabajar en un proyecto secreto relacionado a la franquicia. Posteriormente, una conversación entre estos actores también confirmó esta misma información:

Right back atcha, mate. So lovely seeing and working with you again. On what, we shan’t reveal, of course 😁🤫 ❤️🇬🇧

— TJ Ramini (@TJRamini) December 19, 2020