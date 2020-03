Nintendo presiona a Sony para eliminar ciertas creaciones en Dreams

A Nintendo ciertamente no le gusta cuando los fans hacen cosas geniales sin fines de lucro con su propiedad intelectual, así que no es ninguna sorpresa que la Gran N ya esté presionando a Sony para remover todas las creaciones que tengan que ver con sus propiedades en Dreams.

Un creador en específico, Piece_of_Craft, fue contactado por el departamento legal de Sony Interactive Entertainment, después de que Nintendo se opusiera al uso de Mario en alguna de sus creaciones.

Aunque esto no es totalmente inesperado, indudablemente es decepcionante. Hay muchas creaciones originales en Dreams, pero algunos usuarios han estado intentando aprender sobre todas las herramientas que el título nos ofrece al recrear personajes con los cuales están familiarizados. Aunque por el momento no son muchos los usuarios que se han metido en problemas por esto, creemos que los abogados de Nintendo no se detendrán hasta que todas las IPs de la compañía sean eliminadas de Dreams.

Recuerda que aquí en Atomix ya tuvimos oportunidad de reseñar Dreams, y si quieres saber qué calificación le dimos, entonces no olvides visitar nuestra reseña escrita.

Via: Nintendo Life