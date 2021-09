Hace un par de horas, Bloomberg publicó un nuevo reporte en el cual se mencionaba que hasta 11 estudios alrededor del mundo ya tenían entre sus manos un nuevo devkit del Nintendo Switch que finalmente alcanzaba resoluciones de hasta 4K. Evidentemente, la noticia fue recogida por muchísimos medios, así que la Gran N no tuvo de otra mas que salir a desmentir todo esto.

A través de su cuenta empresarial en Twitter, Nintendo desmintió la existencia de este supuesto Switch 4K.

A news report on Sept. 30, 2021(JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) September 30, 2021