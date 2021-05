Nintendo está considerando hacer más películas animadas de sus propiedades

Después de la desastrosa película de Super Mario Bros. en 1993, Nintendo se ha mantenido alejado del cine durante décadas. Afortunadamente, esto cambiará en 2022, cuando la colaboración con Illumination, el estudio detrás de Mi Villano Favorito y los Minions, nos entregue una cinta animada protagonizada por el plomero rojo. Sin embargo, parece que este no será el único proyecto de este estilo para la Gran N.

Durante una plática con Fast Company, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, mencionó que están dispuestos a explorar la forma en que otras franquicias pueden funcionar en el mundo animado. Esto fue lo que comentó:

“La animación, en general, es algo que estamos investigando, y no solo esta franquicia [Mario]”.

Sin embargo, Furukawa no compartió información adicional. Recordemos que la nueva película de Mario no ha sido el único proyecto de este estilo para Nintendo. Previamente, Shigeru Miyamoto trabajó en una serie de cortos animados de Pikmin, y para celebrar el lanzamiento de Star Fox Zero en 2016, una animación de casi 15 minutos fue publicada en YouTube. Esperemos tener más información sobre los planes de Nintendo en este medio en un futuro.

Vía: Fast Company