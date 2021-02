Nintendo canceló una serie animada de Star Fox después de una filtración de Netflix

Nintendo ha tenido un historial de adaptaciones algo complicado. Desde la película de Super Mario Bros. en 1993, la compañía japonesa ha sido muy cautelosa con sus propiedades. Aunque no muchos proyectos han salido a luz, recientemente se dio a conocer que la Gran N trabajó en una serie de Star Fox, la cual fue cancelada por culpa de varias filtraciones relacionadas con Netflix.

Recientemente, Adam Conover, comediante y ex-miembro de Collage Humor, fue entrevistado por The Serf Times, en donde reveló que en 2015, sus colegas estaban trabajando junto a Shigeru Miyamoto para crear una serie animada en stop motion de Star Fox, muy al estilo de Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Sin embargo, Nintendo canceló el proyecto después de que información falsa sobre un posible show live action de The Legend of Zelda estaba en producción en Netflix.

Después de que esta filtración saliera a la luz, se reportó que Satoru Iwata, quien era presidente de Nintendo en ese momento, mencionó que esta información no era verídica. Conover dice que Nintendo “se asustó” y canceló sus planes de adaptación existentes, incluida la serie CollegeHumor.

Afortunadamente, la posición de Nintendo ante las adaptaciones ha cambiado desde entonces. Recordemos que Illumination, responsables por los Minions, está trabajando en una película de Super Mario Bros. Esperemos que la compañía japonesa no le vuelva a dar la espalda a las series o películas en un futuro.

Vía: Nintendo Life