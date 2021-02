The Medium es todo un éxito. Bloober Team ya recuperó la inversión de este proyecto

Pese a que The Medium no fue el juego que muchos esperaban, el más reciente trabajo de Bloober Team ya es todo un éxito, ya que a menos de una semana de su lanzamiento, el equipo ha recuperado la inversión de desarrollo y marketing.

Money, un sitio financiero polaco, menciona que “Las ventas de The Medium alcanzaron niveles que cubrieron los costos de producción y marketing del juego, informó el productor Bloober Team”.

Recordemos que The Medium llegó a Xbox One, Xbox Series X|S y PC el pasado 28 de enero, y ese mismo día se encontró disponible en Game Pass. Considerado que este título es una de las primeras grandes exclusivas de Xbox para 2021, esto no debería ser una gran sorpresa. De igual forma, mucha gente esperaba este título, ya que logra entregarle a los fans de Silent Hill una experiencia que Konami se rehúsa a hacer realidad.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de The Medium aquí. De igual forma, aquí puedes disfrutar de nuestro gameplay de este título.

Vía: PCGamesN